Российский форвард «Ванкувера» Василий Подколзин подрался с нападающим «Бостона» Эй-Джеем Гриром во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как сообщает «Чемпионат.com», конфликт произошел в первом периоде после того, как канадский хоккеист применил силовой прием.

Хоккеисты обменялись несколькими ударами, после чего Грир повалил россиянина на лед. Стычку остановили арбитры, которые наказали обоих форвардов штрафами на 5 минут.

Позднее «Ванкувер» заявил, что Подколзин не сможет продолжить матч. Какую травму получил россиянин не уточняется — предположительно, хоккеист травмировал руку.