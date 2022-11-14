Российский форвард «Ванкувера» Василий Подколзин подрался с нападающим «Бостона» Эй-Джеем Гриром во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как сообщает «Чемпионат.com», конфликт произошел в первом периоде после того, как канадский хоккеист применил силовой прием.
Хоккеисты обменялись несколькими ударами, после чего Грир повалил россиянина на лед. Стычку остановили арбитры, которые наказали обоих форвардов штрафами на 5 минут.
Позднее «Ванкувер» заявил, что Подколзин не сможет продолжить матч. Какую травму получил россиянин не уточняется — предположительно, хоккеист травмировал руку.
Отметим, что встреча закончилась победой «Бостона» со счетом 5:2. При этом Грир чуть не попал во вторую драку — поквитаться за одноклубника с ним попытался Люк Шенн. Канадец решил не конфликтовать с еще одним хоккеистом спрятался за судьей.