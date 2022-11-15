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29 минут назад

Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

Газета.Ruиещё 1

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались "Чикаго Блэкхокс" и "Каролина Харрикейнз".

Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

Встреча, прошедшая на стадионе "Юнайтед Центр" в Чикаго, завершилась победой гостей со счетом 3:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Мартинук, Джордан Стаал и российский нападающий Андрей Свечников.

Таким образом, после 16 проведенных матчей "Каролина" набрала 21 очко и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. "Чикаго" занимает 10-ю строчку в таблице Западной конференции, имея в активе 15 баллов. 17 ноября "Чикаго" на своем льду проведет встречу с "Сент-Луис Блюз". 18 ноября "Каролина" дома примет "Колорадо Эвеланш".

Ранее нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, называя свой топ-3 лучших игроков лиги, не включил в него товарища по команде Александра Овечкина.

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