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1 час назад

Гол Свечникова и 27 сейвов Кочеткова помогли "Каролине" одержать "сухую" победу над "Чикаго"

Советский спортиещё 1

Матч регулярного чемпионата НХЛ проходил в "Юнайтед-центре".

Гол Свечникова и 27 сейвов Кочеткова помогли "Каролине" одержать "сухую" победу над "Чикаго"
Фото: Советский спортСоветский спорт

"Каролина" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила "Чикаго" со счетом 3:0.

В составе "ураганов" забивали Джордан Мартинук (10-я минута), Джордан Стаал (17) и Андрей Свечников (35).

Российский голкипер "Королины" Петр Кочетков оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив 27 бросков.

Таким образом, "Харрикейнз" набрали 21 очко и поднялись на третье место Столичного дивизиона. "Индейцы", имея 15 очков, идут пятыми в Центральном дивизионе.

"Чикаго" 17 ноября примет "Сент-Луис", а "Королина" на следующий день сыграет дома с "Колорадо".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго Блэкхокс" - "Каролина Харрикейнз" - 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Голы: 0:1 – Мартинук (Стаал, Бернс), 9:45 0:2 – Стаал (Мартинук, Бернс), 16:49 0:3 – Свечников (Фаст), 34:07

Вратари: Мразек 29/32 – Кочетков 27/27.

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