Гол Свечникова и 27 сейвов Кочеткова помогли "Каролине" одержать "сухую" победу над "Чикаго"

"Каролина" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила "Чикаго" со счетом 3:0.

Российский голкипер "Королины" Петр Кочетков оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив 27 бросков.

Таким образом, "Харрикейнз" набрали 21 очко и поднялись на третье место Столичного дивизиона. "Индейцы", имея 15 очков, идут пятыми в Центральном дивизионе.

"Чикаго" 17 ноября примет "Сент-Луис", а "Королина" на следующий день сыграет дома с "Колорадо".