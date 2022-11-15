Российский хоккеист «Каролины» установил уникальный рекорд клуба

«Каролина Харрикейнз» на выезде обыграла «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

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Российский вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил все 27 бросков. Это первый шатаут голкипера в пяти матчах НХЛ. Таким образом, 23-летний россиянин стал первым вратарем в истории «Каролины», отыгравшим на ноль в одном из первых пяти матчей в НХЛ.

Также Кочетков стал третьим вратарем в истории «Харрикейнз» с шатаутом до 24 лет.

По итогам матча с «Чикаго» Кочеткова признали первой звездой встречи. Второй и третьей звездами стали игроки «Каролины» Джордан Мартинук (1+1) и Брент Бернс (0+2).

После 16 проведенных матчей «Каролина» набрала 21 очко и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» занимает десятую строчку в таблице Западной конференции, имея в активе 15 баллов.