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10 минут назад

Российский вратарь признан первой звездой матча НХЛ

Газета.Ru

«Каролина Харрикейнз» на выезде обыграла «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

Российский вратарь признан первой звездой матча НХЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

У победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Мартинук, Джордан Стаал и Андрей Свечников. Вратарь Петр Кочетков отразил все 27 бросков. Это первый шатаут российского голкипера в пяти играх лиги.

По итогам матча 23-летнего Кочеткова признали первой звездой встречи. Второй и третьей звездами стали игроки «Каролины» Джордан Мартинук (1+1) и Брент Бернс (0+2).

Таким образом, после 16 проведенных матчей «Каролина» набрала 21 очко и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» занимает десятую строчку в таблице Западной конференции, имея в активе 15 баллов.

17 ноября «Чикаго» на своем льду проведет встречу с «Сент-Луис Блюз». 18 ноября «Каролина» дома примет «Колорадо Эвеланш».

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, почему летом решил не возвращаться в Россию.

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