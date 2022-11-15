Российский хоккеист «Каролины» установил уникальный рекорд клуба

Российский вратарь « Каролина Харрикейнз » Петр Кочетков отразил все 27 бросков в ходе матча против «Чикаго Блэкхокс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как сообщает «Газета.Ru», это стало первым шатаутом голкипера в пяти матчах НХЛ.

Игра закончилась в пользу команды из Каролины со счетом 3:0. 23-летний россиянин стал первым вратарем в истории «Каролины», отыгравшим «в сухую» в одном из первых пяти матчей в НХЛ. Отдельно Кочетков стал третьим вратарем в истории «Харрикейнз» с шатаутом до 24 лет. Его также признали первой звездой встречи — второе и третье место заняли игроки «Каролины» Джордан Мартинук (1+1) и Брент Бернс (0+2).