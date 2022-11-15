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34 минуты назад

Российский хоккеист «Харрикейнз» установил уникальный рекорд

Никита Бородкин

Российский вратарь «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков отразил все 27 бросков в ходе матча против «Чикаго Блэкхокс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как сообщает «Газета.Ru», это стало первым шатаутом голкипера в пяти матчах НХЛ.

Российский хоккеист «Каролины» установил уникальный рекорд клуба
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Игра закончилась в пользу команды из Каролины со счетом 3:0. 23-летний россиянин стал первым вратарем в истории «Каролины», отыгравшим «в сухую» в одном из первых пяти матчей в НХЛ. Отдельно Кочетков стал третьим вратарем в истории «Харрикейнз» с шатаутом до 24 лет. Его также признали первой звездой встречи — второе и третье место заняли игроки «Каролины» Джордан Мартинук (1+1) и Брент Бернс (0+2).

Сейчас после 16 проведенных матчей «Харрикейнз» с 21 очком располагаются на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» занимает десятую строчку в таблице Западной конференции, имея в активе 15 баллов.

Хоккей,Петр Кочетков,Джордан Мартинук,Каролина Харрикейнз,Брент Бернс,
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