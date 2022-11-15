«Де, да, ду, дудаби, та-а-шо». Канадец посмеялся над Малкиным

«Малкин, когда я с ним играл, тоже почти не говорил по-английски, только «Де, да, ду, дудаби, та-а-шо», очень смешно. Что такое, ты голоден? – Та! – Хочешь заказать еду в номер? – Та-да-ба-ди! – Такси вызвать? – Та-да! – Чего хочешь-то? – Та-да-ду-ба-ди! А потом показал на свой член. Презерватив? – Та-е! Презерватив! — Ага, презерватив. Спроси у врача, Джино. Его очень сложно было понять, мы знаки всякие делали. Отличный он парень, смешной до ужаса. Я его много лет не видел, думаю, сейчас его английский намного лучше», — сказал Руа в подкасте Spittin' Chiclets.