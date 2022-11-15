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1 час назад

Кузьменко вернется в состав "Ванкувера" после матча в запасе

Газета.Ru

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко будет возвращен в состав после пропуска одного матча. Главный тренер команды Брюс Будро оставил Кузьменко в запасе во время выездного турне команды в матче против «Бостон Брюинз» (2:5). Специалист был недоволен действиями россиянина в обороне в своей зоне.

Кузьменко вернется в состав "Ванкувера" после матча в запасе
Фото: Bob Frid/ReutersBob Frid/Reuters

Перед заключительной, пятой игрой выездного турне «косаток» против «Баффало Сэйбрз» Кузьменко участвовал в утренней тренировке в номинально второй тройке с шведами Элиасом Петтерссоном и Нильсом Хегландером.

Россиянин подписал с «Ванкувером» годичный контракт новичка перед нынешним сезоном и является одним из лучших бомбардиров канадской команды, отметившись в 15 проведенных матчах 11 (7+4) баллами. Кроме того, Кузьменко имеет одни из лучших показателей продвинутой статистики в команде.

«Кэнакс» крайне неудачно начали сезон, одержав всего четыре победы в 16 матчах при девяти поражениях в основное время и трех фиаско в овертайме и по буллитам. Игра «Баффало» — «Ванкувер» состоится в ночь на 16 ноября и начнется в 3.00 по московскому времени.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, почему летом решил не возвращаться в Россию.

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