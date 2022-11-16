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1 час назад

Нападающий «Спартака» и сборной СССР Александр Мартынюк скончался в возрасте 77 лет

Чемпионат.comиещё 6

Нападающий «Спартака» и сборной СССР Александр Мартынюк скончался сегодня в возрасте 77 лет, сообщает пресс-служба московского клуба.

Умер двукратный чемпион мира по хоккею Александр Мартынюк
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что Мартынюк скончался после продолжительной болезни. Хоккеист был участником Суперсерии матчей СССР-Канада 1972 года, дважды чемпионом мира (1971, 1973) в составе сборной страны и трёхкратным чемпионом СССР (1967, 1969, 1976) в составе московского «Спартака».

Всего в чемпионатах страны Александр Мартынюк провёл 410 матчей, в которых забросил 212 шайб. В 1973 году Александр Мартынюк установил рекорд отечественного хоккея, забросив восемь шайб в матче чемпионата мира со сборной ФРГ (18:2). Мартынюк участвовал в матчах ветеранов «Спартака» и «Легенд хоккея СССР».

«Вечная память легендарному нападающему «Спартака» и сборной СССР, Александру Акимовичу Мартынюку», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Хоккей,Александр Мартынюк,Спартак,
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