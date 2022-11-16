Умер двукратный чемпион мира по хоккею Александр Мартынюк

Нападающий «Спартака» и сборной СССР Александр Мартынюк скончался сегодня в возрасте 77 лет, сообщает пресс-служба московского клуба.

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Сообщается, что Мартынюк скончался после продолжительной болезни. Хоккеист был участником Суперсерии матчей СССР-Канада 1972 года, дважды чемпионом мира (1971, 1973) в составе сборной страны и трёхкратным чемпионом СССР (1967, 1969, 1976) в составе московского «Спартака».

Всего в чемпионатах страны Александр Мартынюк провёл 410 матчей, в которых забросил 212 шайб. В 1973 году Александр Мартынюк установил рекорд отечественного хоккея, забросив восемь шайб в матче чемпионата мира со сборной ФРГ (18:2). Мартынюк участвовал в матчах ветеранов «Спартака» и «Легенд хоккея СССР».