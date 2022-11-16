Овечкин не смог пробить Бобровского, "Вашингтон" проиграл "Флориде"

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 41 бросок в матче против "Вашингтона". Он не позволил отличиться Александру Овечкину, и "пантеры" победили 5:2.

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Минувшей ночью хоккеисты из столицы США гостили во Флориде. Матч с местными "пантерами" завершился для "Вашингтона" седьмым поражением в девяти последних матчах. А Александр Овечкин снова не смог отличиться, доведя свой коэффициент полезности в сезоне до "минус 15". Это второй результат в лиге в нынешнем сезоне. Хуже лишь у Джордана Киру из "Сент-Луиса".

"Флорида" добилась победы - 5:2. В составе "пантер" шайбы забросили Александр Барков, Сэм Райнхарт, Ник Казинс, а Картер Вераге сделал дубль. У "Вашинтона" шайбы забросили Дилан Строум и Джон Карлсон.

Евгений Кузнецов нанес 8 бросков по воротам Бобровского, а Александра Овечкин - три.

Гол и передача Владислава Гаврикова принесли победу "Коламбусу" в матче против "Филадельфии". Основное время завершилось со счетом 4:4, а в овертайме Гавриков с передачи еще одного россиянина Егора Чинахова поставил победную точну. Также на счету защитника голевая передача.