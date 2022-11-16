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53 минуты назад

Показатель полезности Овечкина в сезоне составил "-15", хуже - только один игрок в НХЛ

Газета.Ruиещё 1

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) без результативных действий. Он не смог помочь своей команде победить «Флориду», «Вашингтон» в гостях уступил со счетом 2:5, а показатель полезности Овечкина в этом матче составил «-1».

Показатель полезности Овечкина снизился до критического уровня
Фото: Газета.руГазета.ру

Таким образом, россиянин является одним из худших игроков лиги по коэффициенту полезности. В сумме у Овечкина на данный момент «-15», и хуже него статистика лишь у одного игрока НХЛ — форварда «Сент-Луиса» Джордана Кайру («-17»).

После 18 игр «регулярки» Овечкин набрал 14 очков, забросив восемь шайб и сделав шесть результативных передач. Несмотря на неудачную статистику по коэффициенту полезности, лидер «Кэпс» продолжает погоню за званием лучшего снайпера НХЛ всех времен. В настоящее время в его активе 788 шайб за карьеру — он на 13 голов отстает от Горди Хоу, занимающего второе место среди самых результативных игроков в истории лиги. Возглавляет этот список Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. По оценкам экспертов, учитывая, что у 37-летнего Овечкина осталось еще четыре года по контракту с «Вашингтоном», россиянин имеет шанс побить рекорд Гретцки.

Ранее бывший хоккеист «Вашингтона» Александр Семин ответил на вопрос, может ли Александр Овечкин стать тренером после завершения игровой карьеры.

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