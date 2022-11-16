Показатель полезности Овечкина снизился до критического уровня

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) без результативных действий. Он не смог помочь своей команде победить «Флориду», «Вашингтон» в гостях уступил со счетом 2:5, а показатель полезности Овечкина в этом матче составил «-1».

Таким образом, россиянин является одним из худших игроков лиги по коэффициенту полезности. В сумме у Овечкина на данный момент «-15», и хуже него статистика лишь у одного игрока НХЛ — форварда «Сент-Луиса» Джордана Кайру («-17»).

После 18 игр «регулярки» Овечкин набрал 14 очков, забросив восемь шайб и сделав шесть результативных передач. Несмотря на неудачную статистику по коэффициенту полезности, лидер «Кэпс» продолжает погоню за званием лучшего снайпера НХЛ всех времен. В настоящее время в его активе 788 шайб за карьеру — он на 13 голов отстает от Горди Хоу, занимающего второе место среди самых результативных игроков в истории лиги. Возглавляет этот список Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. По оценкам экспертов, учитывая, что у 37-летнего Овечкина осталось еще четыре года по контракту с «Вашингтоном», россиянин имеет шанс побить рекорд Гретцки.