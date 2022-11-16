ХК «Трактор» прервал серию поражений

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Трактором». Победу в матче по буллитам одержали гости со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).

На 27-й минуте матча счёт открыл нападающий гостей Пётр Хохряков. Отметим, что эта шайба прервала безголевую серию челябинского клуба, которая продлилась более 247 минут. Всего через 26 секунд удвоил преимущество «Трактора» Адам Альмквист. Однако уже до конца второго периода хозяевам удалось отыграться усилиями Сергея Лапина и Владислава Барулина. Победный бросок на счету Никиты Тертышного.