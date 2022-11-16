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58 минут назад

«Трактор» прервал серию поражений, одержав победу в матче с «Амуром»

Чемпионат.com

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Трактором». Победу в матче по буллитам одержали гости со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).

ХК «Трактор» прервал серию поражений
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На 27-й минуте матча счёт открыл нападающий гостей Пётр Хохряков. Отметим, что эта шайба прервала безголевую серию челябинского клуба, которая продлилась более 247 минут. Всего через 26 секунд удвоил преимущество «Трактора» Адам Альмквист. Однако уже до конца второго периода хозяевам удалось отыграться усилиями Сергея Лапина и Владислава Барулина. Победный бросок на счету Никиты Тертышного.

«Амур» в следующем матче сыграет в гостях с «Барысом» 19 ноября. Челябинский клуб прервал серию из трёх поражений, взяв реванш у хабаровчан за проигрыш в прошлом матче. «Трактор» завершил дальневосточный выезд и 19 ноября примет на своём льду магнитогорский «Металлург».

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