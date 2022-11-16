Овечкин обновил личную антирекордную серию без голов

Капитан «столичных» не может забить уже на протяжении четырёх матчей. В ночь с 15 на 16 ноября Овечкин не сумел поразить ворота «Флориды Пантерз». До этого он уходил без заброшенных шайб в двух встречах с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одной — с «Питтсбург Пингвинз». Всего за этот отрезок у Овечкина одна результативная передача при общем показателе полезности "-4".