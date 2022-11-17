ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

«Никто не хочет играть с Россией»: финский тренер высказался о Кубке мира

runews24.ruиещё 5

Кубок мира по хоккею в 2024 году не состоится – Национальная лига отказалась проводить турнир без сборной России, которая была отстранена от участия во всех международных спортивных мероприятиях.

«Никто не хочет играть с Россией»
Фото: ТАССТАСС

Кубок мира по хоккею перенесён с февраля 2024 года на 2025-й

Несмотря на то, что Кубок мира (КМ) проводится без привлечения Международной федерации, решение по участию российских хоккеистов не приняли, турнир был отложен.

Тренер сборной Финляндии подчеркнул, что «никто не хочет», чтобы Россия участвовала в КМ, но решение принимает руководство.

«Из больших стран: Финляндии, Швеции, Чехии и Швейцарии, — никто не хочет играть с Россией», - цитирует Iltalehti специалиста.

Также финский тренер считает, что нет смысла переносить турнир, чтобы пригласить Россию, если этого не хотят другие страны. Ялонен огорчен, что он лишен возможности тренировать спортсменов в период его работы.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители