Кубок мира по хоккею в 2024 году не состоится – Национальная лига отказалась проводить турнир без сборной России, которая была отстранена от участия во всех международных спортивных мероприятиях.

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Несмотря на то, что Кубок мира (КМ) проводится без привлечения Международной федерации, решение по участию российских хоккеистов не приняли, турнир был отложен.

Тренер сборной Финляндии подчеркнул, что «никто не хочет», чтобы Россия участвовала в КМ, но решение принимает руководство.

«Из больших стран: Финляндии, Швеции, Чехии и Швейцарии, — никто не хочет играть с Россией», - цитирует Iltalehti специалиста.