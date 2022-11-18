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2 часа назад

Лучший снайпер сезона КХЛ ответил на вопрос о сравнении с Овечкиным

Газета.Ruиещё 4

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Брукс Мэйсек, который единолично возглавляет гонку снайперов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), высказался о сравнении с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Лучший снайпер сезона КХЛ ответил на вопрос о сравнении с Овечкиным
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Что я думаю о сравнениях с Овечкиным? Хах, думаю, что мы все же на разных уровнях. Он остается на высочайшем уровне игры на протяжении долгих лет. Ови — потрясающий игрок. Я не знаю, как нас можно сравнивать, но спасибо за это сравнение», — приводит слова Мэйсека «Чемпионат».

Мэйсек в текущем сезоне КХЛ забросил 22 шайбы и лидирует в рейтинге снайперов, опережая Рида Буше («Авангард») на три шайбы.

Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел на льду 19 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач.

Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 37-летнего Овечкина 789 заброшенных шайб. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 12 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,ХК Авангард,
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