Лучший снайпер сезона КХЛ ответил на вопрос о сравнении с Овечкиным

«Что я думаю о сравнениях с Овечкиным? Хах, думаю, что мы все же на разных уровнях. Он остается на высочайшем уровне игры на протяжении долгих лет. Ови — потрясающий игрок. Я не знаю, как нас можно сравнивать, но спасибо за это сравнение», — приводит слова Мэйсека «Чемпионат».