В ХК "Адмирал" прокомментировали зарплату легионеров

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Иностранные хоккеисты "Адмирала" получают адекватную зарплату в клубе. Об этом ТАСС в четверг рассказал спортивный директор владивостокского клуба Вадим Аверкин.

Фото: ХК "Адмирал" ХК "Адмирал"

В составе "Адмирала" выступают защитник Колби Уильямс (Канада), Либор Шулак (Чехия), нападающие Рудольф Червени (Чехия), Михал Криштоф (Словакия) и Николай Елисеев (Латвия).

Видео дня

"Мы, пожалуй, одними из первых в Континентальной хоккейной лиге перед этим сезоном подписали всех пятерых иностранцев, хотя долго не объявляли этого, чтобы не накалять обстановку. Когда мы приглашали их, то старались сделать им комфортные условия, - сказал Аверкин. - Но как я уже говорил, мы не разделяем игроков на россиян и иностранцев, и для каждого игрока мы пытаемся сделать условия комфо

"Иностранцев мы не просто так подбирали: Либор Шулак дружит с Рудольфом Червени, Михал Криштоф играл два года назад в "Кярпяте" с Шулаком. Опять же, я просил Либора созвониться с Михалом, рассказать про команду, Владивосток, и, думаю, это сыграло свою роль. Николай Елисеев очень давно знаком с Леонидом Григорьевичем (тамбиевым, главным тренером команды - прим. ТАСС): он был еще в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), и он тоже хотел к нам приехать. Единственный, кого можно назвать новичком, это Колби Уильямс. Нам нужен был игрок в оборону в пару к Шулаку после того, как Войтек Мозик не приехал, и мы остановили свой выбор на нем после просмотров", - добавил он.

По словам Аверкина, сильно переплачивать иностранным игрокам за переезд во Владисток не пришлось. "Они приехали к нам за адекватные деньги. У нас нет таких больших финансов и не секрет, что по зарплатному бюджету у нас сумма чуть больше пола зарплат", - подчеркнул он.