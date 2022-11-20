Овечкин обошел Зубруса по количеству матчей в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Колорадо Эвеланш».

В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1294 в карьере НХЛ. По этому показателю он обошёл Дайнюса Зубруса и сравнялся с Пьером Тарджоном. Теперь Овечкин и Тарджон делят между собой 68-е место.