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2 часа назад

Овечкин обошёл Зубруса и сравнялся с Тарджоном по количеству матчей в НХЛ

Чемпионат.comиещё 2

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Колорадо Эвеланш».

Овечкин обошел Зубруса по количеству матчей в НХЛ
Фото: ТАССТАСС

В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1294 в карьере НХЛ. По этому показателю он обошёл Дайнюса Зубруса и сравнялся с Пьером Тарджоном. Теперь Овечкин и Тарджон делят между собой 68-е место.

Следующей целью Овечкина является Дэйв Кеон, на счету которого 1296 матчей.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и сделал 8 результативных передач при коэффициенте полезности «-13».

Хоккей,Александр Овечкин,
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