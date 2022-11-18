Овечкин догнал Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 789-ю шайбу в НХЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин отметился в матче против с «Сент-Луис Блюз» и набрал 1425-е очко за карьеру в НХЛ. Таким образом Овечкин сравнялся с шестикратным обладателем Кубка Стэнли канадцем Брайаном Троттье (18-е место в списке лучших бомбардиров лиги).

Также капитан столичной команды прервал безголевую серию из четырех матчей. В составе «Вашингтона» Овечкин 788 раз поразил ворота соперников. Он является рекордсменом НХЛ по голам за одну команду.