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1 час назад

Овечкин догнал Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ

Lenta.ru

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 789-ю шайбу в НХЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Овечкин догнал Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Россиянин отметился в матче против с «Сент-Луис Блюз» и набрал 1425-е очко за карьеру в НХЛ. Таким образом Овечкин сравнялся с шестикратным обладателем Кубка Стэнли канадцем Брайаном Троттье (18-е место в списке лучших бомбардиров лиги).

Также капитан столичной команды прервал безголевую серию из четырех матчей. В составе «Вашингтона» Овечкин 788 раз поразил ворота соперников. Он является рекордсменом НХЛ по голам за одну команду.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин уступает канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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