Спасение дорогой ценой. Вратаря НХЛ унесли после невероятного сейва. Видео

Скотт Уэджвуд из «Далласа» схватился за спину после того, как эффектно обезвредил форварда «Флориды», и так и не смог подняться сам.

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Игра между «Флоридой» и «Далласом» в очередной день регулярки КХЛ обернулась сущим кошмаром для стартовых вратарей «Пантерз» и «Старз». Первым пострадал Сергей Бобровский, только что выдавший шикарный матч с «Вашингтоном».

Но в игре со «звёздами» россиянин пропустил четыре шайбы с 11 бросков в створ в первом периоде и на второй отрезок уже не вышел. Оборона «пантер», конечно, действовала на редкость бестолково, но и Бобровский, прямо скажем, не выручал.

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Выход на лёд Спенсера Найта взбодрил «Флориду». С американцем в воротах хозяева во втором периоде распечатали голкипера «Далласа», а в третьем — вообще максимально приблизились к камбэку: Мэттью Ткачук на 54-й минуте сократил отставание в счёте до минимума, но в оставшееся время «пантеры» больше не смогли пробить Джейка Эттингера.

И тут нужно сказать, что игру в старте у «Далласа» начинал вовсе не канадец. Первую половину встречи провёл Скотт Уэджвуд, он пропустил две шайбы и совершил 21 сейв, а на 35-й минуте с ним случилась большая неприятность. Голкипер «Старз» совершил невероятный сейв после выхода один на один Антона Лунделля, затем ещё и справился с добиванием от Эрика Стаала, но за эти кульбиты Уэджвуд заплатил высокую цену. Почти сразу Скотт схватился рукой за спину и в результате смог покинуть лёд только на носилках.