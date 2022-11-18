«Сам факт, что Овечкин так близко подошел к Гретцки и его рекорду — уже фантастика» — экс-тренер «Вашингтона» Оутс

Бывший главный тренер «Кэпиталз» Адам Оутс в интервью «Матч ТВ» заявил, что форварду столичной команды Александру Овечкину по силам выйти на первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Сент Луис Блюз» в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5 Б). Самым результативным игроком матча стал Овечкин, который забросил шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь в активе форварда 401 заброшенная шайба в гостевых матчах, что является вторым результатом в истории лиги. Рекордсменом НХЛ по данному показателю является Уэйн Гретцки — 402. Овечкин занимает 3 е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (789 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801). — Как думаете, Александр Овечкин сможет обогнать Уэйна Гретцки по голам? И если такое произойдет, что это будет значить лично для вас? — Я думаю, что Овечкин вполне может обойти Гретцки. Но для этого нужно, чтобы совпало множество вещей. Очень жаль, что центрфорвард Никлас Бэкстрем травмирован, с ним Ови играть легко. Так что нужно учесть такие факторы, как здоровье, физическое состояние. Сколько осталось Овечкину, чтобы обогнать Уэйна? 106 шайб? Конечно же, он может столько забросить, тем более контракт с «Вашингтоном» действует еще четыре сезона. Если Александр сможет обойти Гретцки, конечно, я буду очень рад за него. Гретцки — это мой кумир, один из самых любимых хоккеистов, против которых я играл и за игрой которых наблюдал. Если это случится, я уверен, что сам Гретцки на это отреагирует положительно. Но сам факт, что Овечкин так близко подошел к Гретцки и его рекорду — это уже фантастика. Адам Оутс работал ассистентом главного тренера в «Тампе» и «Нью Джерси» и был два года главным в «Вашингтоне» (2012–2014). Сейчас он работает индивидуальным тренером звездных игроков, занимаясь в том числе со Стивеном Стэмкосом, Никитой Кучеровым, Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем Оутс занимает 20 е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен. Он провел 1337 матчей в регулярных чемпионатах лиги, набрав 1420 (341+1079) очков. В списке лучших ассистентов НХЛ идет восьмым.