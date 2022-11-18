Экс-тренер «Вашингтона» высказался о низком показателе полезности Овечкина

«Вообще сам плюс/минус — это очень странный показатель. Он полезен, но иногда может немного вводить в заблуждение. Ты не хочешь, чтобы он был сильно минусовым. Но нужно анализировать каждую игру, чтобы понять, почему показатель именно такой.



Иногда Овечкин может находиться на льду всякий раз, когда «Вашингтон» снимает голкипера. И когда его команде забивают в пустые ворота, такие минусы наиболее неприятные», — приводит слова Оутса «Матч ТВ».