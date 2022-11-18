Экс-тренер «Вашингтона» высказался о низком показателе полезности Овечкина

Бывший главный тренер «Вашингтона» Адам Оутс прокомментировал статистику капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вообще сам плюс/минус — это очень странный показатель. Он полезен, но иногда может немного вводить в заблуждение. Ты не хочешь, чтобы он был сильно минусовым. Но нужно анализировать каждую игру, чтобы понять, почему показатель именно такой.
Иногда Овечкин может находиться на льду всякий раз, когда «Вашингтон» снимает голкипера. И когда его команде забивают в пустые ворота, такие минусы наиболее неприятные», — приводит слова Оутса «Матч ТВ».
Россиянин является одним из худших игроков лиги по коэффициенту полезности. В сумме у Овечкина на данный момент «-13».
Сегодня Овечкин в матче против «Сент-Луиса» нанес 9 бросков в створ и получил малый штраф за удар клюшкой Павла Бучневича, заработав полезность «+2».
Форвард в текущем сезоне НХЛ провел на льду 19 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач.