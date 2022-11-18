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1 час назад

Экс-тренер "Вашингтона" высказался о низком показателе полезности Овечкина в текущем сезоне НХЛ

Газета.Ru

Бывший главный тренер «Вашингтона» Адам Оутс прокомментировал статистику капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Экс-тренер «Вашингтона» высказался о низком показателе полезности Овечкина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Вообще сам плюс/минус — это очень странный показатель. Он полезен, но иногда может немного вводить в заблуждение. Ты не хочешь, чтобы он был сильно минусовым. Но нужно анализировать каждую игру, чтобы понять, почему показатель именно такой.

Иногда Овечкин может находиться на льду всякий раз, когда «Вашингтон» снимает голкипера. И когда его команде забивают в пустые ворота, такие минусы наиболее неприятные», — приводит слова Оутса «Матч ТВ».

Россиянин является одним из худших игроков лиги по коэффициенту полезности. В сумме у Овечкина на данный момент «-13».

Сегодня Овечкин в матче против «Сент-Луиса» нанес 9 бросков в створ и получил малый штраф за удар клюшкой Павла Бучневича, заработав полезность «+2».

Форвард в текущем сезоне НХЛ провел на льду 19 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач.

Хоккей,Адам Оутс,Павел Бучневич,Александр Овечкин,
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