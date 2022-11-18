Почему у Овечкина слабый показатель полезности в этом сезоне НХЛ

Бывший главный тренер «Кэпиталз» Адам Оутс в интервью «Матч ТВ» рассказал, как с возрастом поменялась игра форварда столичной команды Александра Овечкина, а также обратил внимание на один статистический показатель.
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Сент Луис Блюз» в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5 Б). Самым результативным игроком матча стал Овечкин, который забросил шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь в активе форварда 401 заброшенная шайба в гостевых матчах, что является вторым результатом в истории лиги. Рекордсменом НХЛ по данному показателю является Уэйн Гретцки — 402.
— Вы запомнились тем, что когда были главным тренером «Вашингтона», то перевели Александра Овечкина в равных составах с левого фланга на правый. И это дало определенный эффект. Как вы думаете, почему другие тренеры «Кэпиталз» не использовали этот трюк?
— Потому что в то время команда и наша оборона не были настолько хороши, какими они являются сейчас. «Вашингтону» не удавалось быстро входить в зону и начинать атаку. И тогда Овечкин находился в неподходящей позиции. Это и было реальной причиной, почему я так сделал.
Это абсолютно нормально, что он играет там, где он играет сейчас — на левом фланге. Потому что тренерские решения во многом основываются на анализе того, какие у тебя в команде есть игроки.
— Как с возрастом меняется игра Овечкина? Стала ли она более простой?
— Несмотря на то, что Овечкин становится старше, он всегда будет отлично играть в большинстве. И с возрастом, конечно, нужно уделять особое внимание физической подготовке. Потому что в любом случае будет немного тяжелее сохранять прежнее физическое состояние. Также очень важно играть с правильными, подходящими партнерами, которые будут помогать тебе показывать свою лучшую игру в каждом матче. Овечкин — очень целеустремленный человек, поэтому я не вижу в этом никаких проблем.
— А что вам говорит факт, что Александр Великий сейчас идет на предпоследнем месте в лиге с жутким показателем полезности «-13»?
— Да, это такой странный момент. Вообще сам плюс/минус — это очень странный показатель. Он полезен, но иногда может немного вводить в заблуждение. Ты не хочешь, чтобы он был сильно минусовым. Но нужно анализировать каждую игру, чтобы понять, почему показатель именно такой.
Иногда Овечкин может находиться на льду всякий раз, когда «Вашингтон» снимает голкипера. И когда его команде забивают в пустые ворота, такие минусы наиболее неприятные.
Так что нужно смотреть на конкретную ситуацию. Но очевидно, что бывают очень тяжелые игры и тяжелые недели по ходу длинного сезона.
Адам Оутс работал ассистентом главного тренера в «Тампе» и «Нью Джерси» и был два года главным в «Вашингтоне» (2012–2014). Сейчас он работает индивидуальным тренером звездных игроков, занимаясь в том числе со Стивеном Стэмкосом, Никитой Кучеровым, Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.
Оутс занимает 20 е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен. Он провел 1337 матчей в регулярных чемпионатах лиги, набрав 1420 (341+1079) очков. В списке лучших ассистентов НХЛ идет восьмым.