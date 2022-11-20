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1 час назад

Малкин признан второй звездой матча «Виннипег» — «Питтсбург»

Чемпионат.comиещё 6

В Виннипеге (США) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Малкин признан второй звездой матча «Виннипег» — «Питтсбург»
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин стал второй звездой матча. На счету 36-летнего россиянина в этой встрече голевая передача. Недавно Малкин сумел установить уникальное достижение, став четвёртым российским игроком, забросившим 450 шайб за карьеру в НХЛ. В нынешнем сезоне на счету Евгения семь голов и 12 передач в 18 матчах регулярного чемпионата. Третьей звездой стал форвард «Виннипега» Марк Шайфли. Лучшим игроком встречи признан голкипер «Питтсубрга» Тристан Джерри, отразивший 32 броска.

Хоккей,Марк Шайфли,Евгений Малкин,
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