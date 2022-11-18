Экс тренер «Вашингтона» объяснил низкую результативность Овечкина

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Адам Оутс объяснил якобы низкую полезность форварда Александра Овечкина несовершенством системы подсчета. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Иногда Овечкин может находиться на льду, когда "Вашингтон" снимает голкипера. И когда его команде забивают в пустые ворота, такие минусы наиболее неприятны», — заявил специалист.

Он отметил, что численное обозначение результативности может вводить в заблуждение.

По итогам 19 матчей в сезоне-2022/2023 показатель полезности Овечкина составляет «-13». Он набрал 17 очков по системе «гол плюс пас».

В ночь на 18 ноября в матче против «Сент-Луис Блюз» нападающий забросил 789-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Таким образом, он набрал 1425-е очко и сравнялся с шестикратным обладателем Кубка Стэнли канадцем Брайаном Троттье (18-е место в списке лучших бомбардиров лиги).