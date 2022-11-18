ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
2 часа назад

Бывший тренер «Вашингтона» объяснил низкую результативность Овечкина

Lenta.ru

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Адам Оутс объяснил якобы низкую полезность форварда Александра Овечкина несовершенством системы подсчета. Его слова приводит «Матч ТВ».

Экс тренер «Вашингтона» объяснил низкую результативность Овечкина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Иногда Овечкин может находиться на льду, когда "Вашингтон" снимает голкипера. И когда его команде забивают в пустые ворота, такие минусы наиболее неприятны», — заявил специалист.

Он отметил, что численное обозначение результативности может вводить в заблуждение.

По итогам 19 матчей в сезоне-2022/2023 показатель полезности Овечкина составляет «-13». Он набрал 17 очков по системе «гол плюс пас».

В ночь на 18 ноября в матче против «Сент-Луис Блюз» нападающий забросил 789-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Таким образом, он набрал 1425-е очко и сравнялся с шестикратным обладателем Кубка Стэнли канадцем Брайаном Троттье (18-е место в списке лучших бомбардиров лиги).

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин уступает канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).

Хоккей,Адам Оутс,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители