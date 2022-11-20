Бучневич признан первой звездой матча с «Анахаймом»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:2. После окончания встречи пресс-служба НХЛ огласила список трёх звёзд матча. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич признан первой звездой. Он записал на свой счёт два гола и две результативные передачи.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Второй звездой признан форвард победителей Роберт Томас, на его счету одна шайба и две голевые передачи. Третьей звездой стал также хоккеист «Сент-Луиса» Тори Крюг, забросивший одну шайбу.