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1 час назад

Бучневич признан первой звездой матча с «Анахаймом»

Чемпионат.comиещё 2

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:2. После окончания встречи пресс-служба НХЛ огласила список трёх звёзд матча. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич признан первой звездой. Он записал на свой счёт два гола и две результативные передачи.

Бучневич признан первой звездой матча с «Анахаймом»
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Второй звездой признан форвард победителей Роберт Томас, на его счету одна шайба и две голевые передачи. Третьей звездой стал также хоккеист «Сент-Луиса» Тори Крюг, забросивший одну шайбу.

Напомним, эта победа стала для «Сент-Луиса» шестой кряду. «Анахайм», в свою очередь, проиграл пятый из шести последних матчей. 22 ноября обе команды снова встретятся друг с другом в матче регулярного чемпионата.

Хоккей,Роберт Томас,Павел Бучневич,Консервативная партия,
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