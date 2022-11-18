"Спартак" проиграл ЦСКА в матче КХЛ

Московский "Спартак" со счетом 2:4 проиграл столичному ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу во дворце спорта "Мегаспорт".
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Виталий Абрамов (23-я минута), Павел Карнаухов (24), Тахир Мингачев (40) и Сергей Плотников (52). У проигравших отличились Кирилл Кожевников (2) и Тимур Хайруллин (25). Кожевников забросил первую шайбу в КХЛ.
Встреча прошла в присутствии 7 563 зрителей. Матч стал самым посещаемым в Москве в нынешнем сезоне КХЛ. До этого рекордное число болельщиков было на матче открытия сезона между ЦСКА и магнитогорским "Металлургом" (6:2) 1 сентября (7 337).
Матч посетил главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль. Болельщики вручили испанцу клубный свитер.
"Спартак" прервал серию из трех побед подряд. Красно-белые впервые проиграли под руководством Игоря Гришина, который возглавил команду 12 ноября. "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 33 матчах. Следующую игру красно-белые проведут дома против ярославского "Локомотива" 20 ноября.
ЦСКА одержал третью победу подряд. По итогам 30 матчей армейцы располагаются на второй позиции в Западной конференции с 45 очками. В следующей игре ЦСКА встретится на выезде с подмосковным "Витязем" 20 ноября. В другом матче игрового дня нижегородское "Торпедо" обыграло дома череповецкую "Северсталь" (2:1 ОТ). Победную шайбу хоккеисты "Торпедо" забросили за 0,1 секунды до конца овертайма.