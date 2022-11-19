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4 часа назад

Российский хоккеист избил судью во время матча

Илья Родин

Хоккеист московского ХК «Леопарды» во время матча с НС REVOL ICE ударил главного арбитра клюшкой и пнул, когда тот упал на лед. Об этом пишет Sports.ru со ссылкой на пресс-службу «Трудовой лиги».

Отмечается, что во время матча, проходившего в ледовом дворце «Чкалов Арена», один из игроков нанес травмы судье. В результате, арбитр не смог продолжать работу.

После инцидента матч между командами был прекращен, «Леопардам» было засчитано техническое поражение.

В пресс-службе пояснили, что лига «не приемлет и никогда не примет подобное поведение со стороны команд и отдельно взятых игроков». Сотрудники заявили, что готовы обеспечить юридическое сопровождение разбирательства по этому делу.

Уточняется, что на свитере игрока, ударившего арбитра, значилась фамилия «Утенков» и номер 99. Вместе с тем, в заявке «Леопардов» под этим номером числится Николай Ризин, а Утенков записан под 20-м.

Хоккей,Видео,
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