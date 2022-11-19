Российский хоккеист избил судью во время матча

Хоккеист московского ХК «Леопарды» во время матча с НС REVOL ICE ударил главного арбитра клюшкой и пнул, когда тот упал на лед. Об этом пишет Sports.ru со ссылкой на пресс-службу «Трудовой лиги».
Отмечается, что во время матча, проходившего в ледовом дворце «Чкалов Арена», один из игроков нанес травмы судье. В результате, арбитр не смог продолжать работу.
После инцидента матч между командами был прекращен, «Леопардам» было засчитано техническое поражение.
В пресс-службе пояснили, что лига «не приемлет и никогда не примет подобное поведение со стороны команд и отдельно взятых игроков». Сотрудники заявили, что готовы обеспечить юридическое сопровождение разбирательства по этому делу.
Уточняется, что на свитере игрока, ударившего арбитра, значилась фамилия «Утенков» и номер 99. Вместе с тем, в заявке «Леопардов» под этим номером числится Николай Ризин, а Утенков записан под 20-м.