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1 час назад

Хоккеист избил судью во время матча в Москве

Vse42.ruиещё 1

На северо-западе Москвы во время хоккейного матча один из игроков избил судью.

Хоккеист избил судью во время матча в Москве
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Сообщается, что стражи порядка начали проверку после "нанесения телесных повреждений" в спорткомплексе на северо-западе Москвы.

– Сегодня в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений в спортивном комплексе, расположенном на территории северо-западного округа столицы. По данному факту проводится проверка, – рассказали в полиции.

Журналисты РИА "Новости" пишут, что во время хоккейного матча любительских команд один из игроков нанес судье удар клюшкой, а затем и коньком. Пострадавший сообщил о произошедшем правоохранителям.

Хоккей,
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