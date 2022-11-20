Хоккеист избил судью во время матча в Москве

На северо-западе Москвы во время хоккейного матча один из игроков избил судью.

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Сообщается, что стражи порядка начали проверку после "нанесения телесных повреждений" в спорткомплексе на северо-западе Москвы.

– Сегодня в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений в спортивном комплексе, расположенном на территории северо-западного округа столицы. По данному факту проводится проверка, – рассказали в полиции.