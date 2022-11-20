Хоккеист избил судью во время матча в Москве

На северо-западе Москвы во время хоккейного матча один из игроков избил судью.
Сообщается, что стражи порядка начали проверку после "нанесения телесных повреждений" в спорткомплексе на северо-западе Москвы.
– Сегодня в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений в спортивном комплексе, расположенном на территории северо-западного округа столицы. По данному факту проводится проверка, – рассказали в полиции.
Журналисты РИА "Новости" пишут, что во время хоккейного матча любительских команд один из игроков нанес судье удар клюшкой, а затем и коньком. Пострадавший сообщил о произошедшем правоохранителям.