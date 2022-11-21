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6 часов назад

Гол Чинахова помог «Коламбусу» обыграть «Флориду»

Чемпионат.comиещё 4

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась со счётом 5:3 в пользу хозяев. «Коламбус Блю Джекетс» проигрывал по ходу игры, однако ход матча начал меняться с гола россиянина Егора Чинахова на 12-й минуте встречи. В составе «Блю Джекетс» отличились Егор Чинахов, Кент Джонсон, Шон Курали, Джонни Годро, а также Бун Дженнер. За «Флориду» забрасывали Мэттью Ткачук, Аарон Экблад и Колин Уайт. В следующем матче команда из Коламбуса встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Флорида» сыграет с «Бостон Брюинз». Оба матча начнутся 24 ноября.

Гол Чинахова помог «Коламбусу» обыграть «Флориду»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Хоккей,Шон Курали,Колин Уайт,Мэттью Ткачук,Бун Дженнер,Джонни Годро,Аарон Экблад,
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