Овечкин не смог набрать очки в девятом из 20 матчей текущего сезона НХЛ

Сегодня в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Колорадо Эвеланш" и потерпел разгромное поражение со счетом 0:4.

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Российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин остался без набранных очков. Стоит отметить, что для россиянина это уже девятый матч в сезоне, когда он не набирает очков. Всего форвард отметился результативными действиями в 11 из 20 матчей текущего сезона (55%). В составе "Колорадо" забитые шайбы на свой счет записали Кейл Макар, Натан Маккиннон, Эндрю Кольяно, а также Арттури Лехконен. Голкипер команды Александр Георгиев провел матч полностью.

Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел на льду 20 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач. Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 37-летнего Овечкина 789 заброшенных шайб. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 12 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.