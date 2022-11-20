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2 часа назад

Овечкин не смог набрать очки в девятом из 20 матчей текущего сезона НХЛ

Газета.Ru

Сегодня в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Колорадо Эвеланш" и потерпел разгромное поражение со счетом 0:4.

Овечкин не смог набрать очки в девятом из 20 матчей текущего сезона НХЛ
Фото: ReutersReuters

Российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин остался без набранных очков. Стоит отметить, что для россиянина это уже девятый матч в сезоне, когда он не набирает очков. Всего форвард отметился результативными действиями в 11 из 20 матчей текущего сезона (55%). В составе "Колорадо" забитые шайбы на свой счет записали Кейл Макар, Натан Маккиннон, Эндрю Кольяно, а также Арттури Лехконен. Голкипер команды Александр Георгиев провел матч полностью.

Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел на льду 20 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач. Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 37-летнего Овечкина 789 заброшенных шайб. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 12 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Ранее сообщалось, что ассист и шайба Никиты Задорова помогли "Калгари" обыграть "Флориду" в матче НХЛ.

Хоккей,Эндрю Кольяно,Арттури Лехконен,Никита Задоров,Натан Маккиннон,Александр Георгиев,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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