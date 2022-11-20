Российский голкипер «Рейнджерс» признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 22 из 23 бросков и был признан первой звездой матча. Россиянин упустил шат-аут за 15 секунд до конца матча, а затем через несколько секунд не сравнять счёт и оформить дубль капитану «акул» Логану Кутюру, отразив его бросок в упор.