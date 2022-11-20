Российского нападающего признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Россиянин забросил две шайбы и совершил два голевых паса в матче против «Анахайм Дакс». Второй раз за всю карьеру в лиге он набрал четыре очка в одной встрече. Сообщалось, что форвард мог бы впервые заработать пять баллов по системе «гол плюс пас», однако одну из его передач не засчитали.