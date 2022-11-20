Овечкин стал худшим хоккеистом текущего сезона НХЛ по показателю полезности

Российский Александр Овечкин стал худшим хоккеистом НХЛ по показателю полезности. Об этом сообщает «Чемпионат».

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В последней встрече команда Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» дома уступила «Колорадо Эвеланш» 0:4. Россиянин результативными баллами не отметился, показатель полезности составил «-1». Всего на счету россиянина в текущем сезоне «-14» в категории «полезность».

По данному показателю Овечкин стал худшим хоккеистом в сезоне-2022/2023 НХЛ. Следом идет канадский форвард «Аризоны Койотс» Баррет Хэйтон (-13).

Овечкин сыграл в сезоне 20 матчей, забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач.