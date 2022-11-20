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1 час назад

Овечкин стал худшим хоккеистом текущего сезона НХЛ по показателю полезности

Майк Габриелян

Российский Александр Овечкин стал худшим хоккеистом НХЛ по показателю полезности. Об этом сообщает «Чемпионат».

Овечкин стал худшим хоккеистом текущего сезона НХЛ по показателю полезности
Фото: Сайт НХЛСайт НХЛ

В последней встрече команда Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» дома уступила «Колорадо Эвеланш» 0:4. Россиянин результативными баллами не отметился, показатель полезности составил «-1». Всего на счету россиянина в текущем сезоне «-14» в категории «полезность».

По данному показателю Овечкин стал худшим хоккеистом в сезоне-2022/2023 НХЛ. Следом идет канадский форвард «Аризоны Койотс» Баррет Хэйтон (-13).

Овечкин сыграл в сезоне 20 матчей, забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач.

Ранее «идеальная супруга» Овечкина похвасталась фото в купальнике.

Хоккей,Александр Овечкин,
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