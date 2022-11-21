ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-1° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
3 часа назад

Хоккеист Кугрышев перешел из «Спартака» в «Витязь»

Матч ТВиещё 1

Нападающий Дмитрий Кугрышев перешел из столичного «Спартака» в подмосковный «Витязь», сообщает пресс служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Кугрышев перешел из «Спартака» в «Витязь»
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВДенис Бушковский / Матч ТВ

«Витязь» забрал 32 летнего игрока из списка отказов, куда он был помещен в субботу.

В текущем сезоне Кугрышев провел за «красно белых» 17 матчей, забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Ранее хоккеист защищал цвет московского ЦСКА, новосибирской «Сибири», уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда».«Витязь» с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Хоккей,Дмитрий Кугрышев,ХК Авангард,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители