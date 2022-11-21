Кугрышев перешел из «Спартака» в «Витязь»

Нападающий Дмитрий Кугрышев перешел из столичного «Спартака» в подмосковный «Витязь», сообщает пресс служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ Денис Бушковский / Матч ТВ

«Витязь» забрал 32 летнего игрока из списка отказов, куда он был помещен в субботу.

В текущем сезоне Кугрышев провел за «красно белых» 17 матчей, забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.