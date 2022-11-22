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2 часа назад

Источник: Знарок покинет "Ак Барс" после возвращения команды с выезда

Газета.Ruиещё 3

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Олег Знарок покинет казанский клуб по возвращении команды с выезда. Об этом сообщает Telegram-канал Derzhi.

Источник: Знарок покинет «Ак Барс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Официально об этом решении будет объявлено после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом», который состоится 22 ноября.

Знарок стал тренером «Ак Барса» в апреле 2022 года.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ казанский клуб в 32 матчах потерпел 19 поражений. В последней игре команда уступила ЦСКА со счетом 2:3. Подопечные Олега Знарка занимают восьмое место в Восточной конференции, отставая от лидирующего «Автомобилиста» на 14 баллов.

Ранее журналист Мэтт Ларкин на портале Dailyfaceoff заявил, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин является самой недооцененной суперзвездой хоккея в истории.

Всего в НХЛ Малкин забросил 452 шайбы и отдал 714 голевых передач, набрав в общей сложности 1166 очков. В сезоне-2022/23 он забил восемь голов и совершил 12 ассистов в 19 играх.

Хоккей,Олег Знарок,Евгений Малкин,
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