Источник: Знарок покинет «Ак Барс»

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Олег Знарок покинет казанский клуб по возвращении команды с выезда. Об этом сообщает Telegram-канал Derzhi.

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Официально об этом решении будет объявлено после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом», который состоится 22 ноября.

Знарок стал тренером «Ак Барса» в апреле 2022 года.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ казанский клуб в 32 матчах потерпел 19 поражений. В последней игре команда уступила ЦСКА со счетом 2:3. Подопечные Олега Знарка занимают восьмое место в Восточной конференции, отставая от лидирующего «Автомобилиста» на 14 баллов.

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