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16 минут назад

Овечкин и Малкин установили уникальное совместное достижение в НХЛ

Газета.Ruиещё 1

«Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин и Малкин установили уникальное совместное достижение в НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для российского форварда Евгения Малкина это был 1000-й матч за «Питтсбург». Таким образом, он и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установили уникальное совместное достижение в НХЛ. Это единственные два первых номера одного драфта, сыгравшие 1000 матчей за команды, которые их выбрали. В данном случае речь идет о драфте 2004 года.

Малкин забросил в НХЛ 452 шайбы и отдал 714 голевых передач, набрав в общей сложности 1166 очков. В сезоне-2022/23 он забил восемь голов и совершил 12 ассистов в 19 играх.

Овечкин сыграл в НХЛ 1294 матча, в которых отметился 789 голами и 638 результативными передачами. В текущем сезоне на его счету 20 матчей, девять голов и восемь ассистов.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Третьей звездой назван российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов, отразивший в матче против «Флориды Пантерз» (5:3) 47 бросков из 50. Данный показатель является новым рекордом сезона среди новичков лиги.

Хоккей,Даниил Тарасов,Евгений Малкин,Александр Овечкин,
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