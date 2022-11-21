Овечкин и Малкин установили уникальное совместное достижение в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Для российского форварда Евгения Малкина это был 1000-й матч за «Питтсбург». Таким образом, он и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установили уникальное совместное достижение в НХЛ. Это единственные два первых номера одного драфта, сыгравшие 1000 матчей за команды, которые их выбрали. В данном случае речь идет о драфте 2004 года.

Малкин забросил в НХЛ 452 шайбы и отдал 714 голевых передач, набрав в общей сложности 1166 очков. В сезоне-2022/23 он забил восемь голов и совершил 12 ассистов в 19 играх.

Овечкин сыграл в НХЛ 1294 матча, в которых отметился 789 голами и 638 результативными передачами. В текущем сезоне на его счету 20 матчей, девять голов и восемь ассистов.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.