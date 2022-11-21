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31 минуту назад

Хоккеисты "Питтсбурга" на раскатке повторили знаменитые движения Малкина

Газета.Ru

"Питтсбург Пингвинз" в гостях обыграл "Чикаго Блэкхоукс" (5:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Для российского форварда Евгения Малкина это был 1000-й матч за "Питтсбург". В связи с этим событием хоккеисты "Пингвинз" на раскатке перед игрой повторили движения, которые выполнял Малкин. Таким образом они отпраздновали юбилейный матч 36-летнего россиянина. Видео доступно в Telegram-канале "Хоккей без зрителей".

В матче с "Чикаго" Малкин отличился голом. Всего в НХЛ он забросил 452 шайбы и отдал 714 голевых передач, набрав в общей сложности 1166 очков. В сезоне-2022/23 он забил восемь голов и совершил 12 ассистов в 19 играх.

Малкин перешел в "Питтсбург" в 2006 году. В составе команды он три раза становился обладателем Кубка Стэнли (2006, 2010 и 2014). 13 июля он подписал новый контракт с "Пингвинз". Соглашение заключено на четыре года, за это время Малкин заработает $24,4 млн.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Третьей звездой назван российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Даниил Тарасов, отразивший в матче против "Флориды Пантерз" (5:3) 47 бросков из 50. Данный показатель является новым рекордом сезона среди новичков лиги.

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