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3 часа назад

Коваленко о лимите в КХЛ: не вижу смысла, когда легионер приезжает лишь бы дырку закрыть

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказал мнение об изменении лимита на легионеров в КХЛ. Напомним, ранее Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что в 2023 году он будет сокращён.

Коваленко: не вижу смысла, когда легионер приезжает лишь бы дырку закрыть
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мне-то всё равно, сколько легионеров играет, если по большому счёту. Я давно говорил, что вот эта система, где два вопроса — легионеры и обязательное количество молодых игроков… Оно не должно быть ограничено. То есть давай так: «Если в 18 лет не попадаешь в первую команду, то нечего тебе там сидеть и просиживать штаны. Только тренируясь, ты выбиваешь себя из колеи. В любом случае мастерство растёт не за счёт тренировочного процесса, а за счёт игрового. На тренировках ты получаешь объём нагрузок, но где-то ты должен этот объём выплёскивать. А если ты не играешь, то ты становишься хуже.

То же самое по легионерам. Сделали до пяти легионеров. Но не находится столько легионеров такого уровня, чтобы к нам приезжали. Тогда начинали привозить более слабых, которые абсолютно нам не нужны. Да, такие, как были у нас финны, шведы сильные, сейчас есть ребята, на которых можно посмотреть. У них что-то можно поучиться. Но когда приезжает средний легионер, лишь бы закрыть им дырку, я смысла не вижу.

А то, что их будет пять или три, мне кажется, вообще не так принципиально. Для меня как для спортсмена самое главное, чтобы уровень легионеров был высоким. Потому что на легионера смотрят и у него должны учиться. Минус у легионера — то, что ему по фигу, он приехал, заработал и уехал. Он не думает о будущем клуба, и его это не волнует», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Хоккей,Егор Бульчук,Олег Матыцин,Андрей Коваленко,
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