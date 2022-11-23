35 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Лос-Анджелес»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч закончился со счётом 5:3 в пользу гостей.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Брэйден Шнайдер, Винсент Трочек, Каапо Какко. Также дубль на счету форварда Криса Крайдера. За хозяев шайбы забрасывали Кевин Фиала, Габриэль Виларди и Шон Уокер. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 35 сейвов, пропустив три шайбы. Артемий Панарин результативными баллами не отметился.