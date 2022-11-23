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3 часа назад

35 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть на выезде «Лос-Анджелес»

Чемпионат.comиещё 3

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч закончился со счётом 5:3 в пользу гостей.

35 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Лос-Анджелес»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Брэйден Шнайдер, Винсент Трочек, Каапо Какко. Также дубль на счету форварда Криса Крайдера. За хозяев шайбы забрасывали Кевин Фиала, Габриэль Виларди и Шон Уокер. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 35 сейвов, пропустив три шайбы. Артемий Панарин результативными баллами не отметился.

«Рейнджерс» одержали вторую победу подряд и завтра встретятся с «Анахайм Дакс». «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд и 26 ноября встретится с «Сан-Хосе».

Хоккей,Каапо Какко,Крис Крайдер,Габриэль Виларди,Игорь Шестеркин,Артемий Панарин,
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