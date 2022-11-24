Овечкин вышел на третье место в НХЛ по числу победных голов

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на третье место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В матче против "Филадельфии" в регулярном чемпионате Овечкин забросил шайбу в овертайме (3:2).

Для россиянина этот победный гол стал 133-м в карьере. На первом месте по этому показателю идет Яромир Ягр (151), вторую строчку занимает Бретт Халл (134). В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" занимает 13 место, набрав 19 очков. Овечкин в текущем сезоне НХЛ провел на льду 21 матч, в которых забросил десять шайб и отдал восемь результативных передач. Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки.