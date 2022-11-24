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2 часа назад

Овечкин вышел на третье место в НХЛ по числу победных голов

Газета.Ruиещё 4

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на третье место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В матче против "Филадельфии" в регулярном чемпионате Овечкин забросил шайбу в овертайме (3:2).

Овечкин вышел на третье место в НХЛ по числу победных голов
Фото: ReutersReuters

Для россиянина этот победный гол стал 133-м в карьере. На первом месте по этому показателю идет Яромир Ягр (151), вторую строчку занимает Бретт Халл (134). В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" занимает 13 место, набрав 19 очков. Овечкин в текущем сезоне НХЛ провел на льду 21 матч, в которых забросил десять шайб и отдал восемь результативных передач. Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки.

Сейчас в активе Овечкина 790 заброшенных шайб. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 11 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола. Ранее канадский журналист издания Toronto Star Кевин Макгрэн поделился мнением о переносе Кубка мира по хоккею.

Хоккей,Бретт Халл,Уэйн Гретцки,Яромир Ягр,Александр Овечкин,
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