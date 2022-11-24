Гол Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Филадельфией"

"Вашингтон" со счетом 3:2 в овертайме одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии". Встреча прошла в ночь на четверг.

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У победителей шайбы забросили Маркус Юханссон (12-я минута), Сонни Милано (58), Александр Овечкин (62), у проигравших - Морган Фрост (6), Патрик Браун (35). На счету 37-летнего Овечкина теперь 790 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

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Вратарь "Филадельфии" Феликс Сандстрем впервые пропустил от Овечкина и стал 164-м голкипером, которому забивал россиянин. Капитан "Вашингтона" отметился также голевой передачей, набрав в нынешнем сезоне 19 очков (10 шайб + 9 результативных передач) и поднялся на третье место в истории лиги по количеству победных голов (133), опередив Хоу (132). Лидером по этому показателю является Яромир Ягр (151), на втором месте - Бретт Халл (134). Помимо Овечкина, очки за результативные передачи набрали его одноклубник Евгений Кузнецов и защитник "Филадельфии" Иван Проворов.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин, ранее проведший свой 1000-й матч в НХЛ, отметился победным броском в послематчевой серии буллитов в домашнем матче с "Калгари" (2:1) и был признан первой звездой матча. Победа в этом матче стала для россиянина 500-й. Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин не пропустил в домашнем матче с "Эдмонтоном" (3:0), отразив 50 бросков и проведя свой второй "сухой" матч в сезоне. Российский голкипер был признан первой звездой матча.