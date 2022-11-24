ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
2 часа назад

Овечкин забросил шайбу в овертайме и стал первой звездой матча НХЛ с "Филадельфией"

ТАССиещё 10

"Вашингтон" со счетом 3:2 в овертайме одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии". Встреча прошла в ночь на четверг.

Гол Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Филадельфией"
Фото: ТАССТАСС

У победителей шайбы забросили Маркус Юханссон (12-я минута), Сонни Милано (58), Александр Овечкин (62), у проигравших - Морган Фрост (6), Патрик Браун (35). На счету 37-летнего Овечкина теперь 790 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Видео дня

Вратарь "Филадельфии" Феликс Сандстрем впервые пропустил от Овечкина и стал 164-м голкипером, которому забивал россиянин. Капитан "Вашингтона" отметился также голевой передачей, набрав в нынешнем сезоне 19 очков (10 шайб + 9 результативных передач) и поднялся на третье место в истории лиги по количеству победных голов (133), опередив Хоу (132). Лидером по этому показателю является Яромир Ягр (151), на втором месте - Бретт Халл (134). Помимо Овечкина, очки за результативные передачи набрали его одноклубник Евгений Кузнецов и защитник "Филадельфии" Иван Проворов.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин, ранее проведший свой 1000-й матч в НХЛ, отметился победным броском в послематчевой серии буллитов в домашнем матче с "Калгари" (2:1) и был признан первой звездой матча. Победа в этом матче стала для россиянина 500-й. Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин не пропустил в домашнем матче с "Эдмонтоном" (3:0), отразив 50 бросков и проведя свой второй "сухой" матч в сезоне. Российский голкипер был признан первой звездой матча.

Голкипер "Каролины" Петр Кочетков, ранее подписавший с клубом новый четырехлетний контракт, пропустил в домашнем матче с "Аризоной" (0:4) 23 броска из 26. Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился шайбой и передачей в домашнем матче с "Виннипегом" (6:1). Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич набрал очки в пятой игре подряд, отличившись в матче против "Баффало" (2:6). Его партнер по команде Иван Барбашев отметился голевой передачей.

Хоккей,Патрик Браун,Бретт Халл,Феликс Сандстрем,Сонни Милано,Петр Кочетков,Маркус Юханссон,Иван Барбашев,Иван Проворов,Уэйн Гретцки,Кирилл Капризов,Илья Сорокин,Яромир Ягр,Евгений Малкин,Павел Бучневич,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители