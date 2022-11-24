ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
1 час назад

СМИ узнали зарплату нападающего Тарасова по контракту с «Автомобилистом»

Матч ТВ

Оклад хоккеиста екатеринбургского «Автомобилиста» Даниила Тарасова, согласно инсайдерским данным ресурса Metaratings.ru, составляет порядка 15 миллионов рублей (247 тысяч долларов).

СМИ узнали зарплату Тарасова по контракту с «Автомобилистом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Автомобилист» подписал контракт с экс нападающим казанского «Ак Барса» 19 ноября. Уральскому клубу игрок достался бесплатно, а казанцы в 2021 году, также по данным Metaratings.ru, выкупали спортивные права на игрока у московского «Динамо», заплатив около 20 миллионов рублей (330 тысяч долларов).

Тарасов является воспитанником московского «Динамо». В 2015 году он дебютировал в НХЛ в составе «Сан Хосе». В этом же году он вернулся в Россию, заключив контракт с московским «Динамо». В общей сложности в составе москвичей он провёл шесть сезонов.

Хоккей,Даниил Тарасов,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители