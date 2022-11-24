СМИ узнали зарплату Тарасова по контракту с «Автомобилистом»

«Автомобилист» подписал контракт с экс нападающим казанского «Ак Барса» 19 ноября. Уральскому клубу игрок достался бесплатно, а казанцы в 2021 году, также по данным Metaratings.ru, выкупали спортивные права на игрока у московского «Динамо» , заплатив около 20 миллионов рублей (330 тысяч долларов).

Тарасов является воспитанником московского «Динамо». В 2015 году он дебютировал в НХЛ в составе «Сан Хосе». В этом же году он вернулся в Россию, заключив контракт с московским «Динамо». В общей сложности в составе москвичей он провёл шесть сезонов.