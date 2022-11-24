ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
3 часа назад

Ривс сам запросил обмен из «Рейнджерс». Хоккеист перешел в «Миннесоту»

Sports.ru

Райан Ривс лично изъявил желание уйти из «Рейнджерс».

Стало известно, что Ривс сам запросил обмен из «Рейнджерс»
Фото: Sports.ruSports.ru

Клуб из Нью-Йорка обменял 35-летнего нападающего в «Миннесоту» на выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2025.

Канадец сам сделал запрос на обмен из «Рейнджерс» на этой неделе. Ривс пропустил 7 из 8 последних матчей команды по решению главного тренера, остававшись в запасе.

В этом сезоне форвард силового плана не отметился результативными баллами в 12 играх чемпионата НХЛ при полезности «минус 5».

Контракта Ривса с кэпхитом 1,75 миллона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

Хоккей,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители