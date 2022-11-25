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5 часов назад

КХЛ планирует вернуться к 3-очковой системе со следующего сезона

КХЛ планирует вернуться к 3-очковой системе со следующего сезона.

КХЛ планирует вернуться к 3-очковой системе со следующего сезона
Фото: Sports.ruSports.ru

«В КХЛ планируют вернуться к трехочковой системе со следующего сезона.

Это одна из тем на совещании клубов, которое пройдет в Челябинске», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.

С сезона-2018/19 в КХЛ стала использоваться двухочковая система, которая применяется в НХЛ.

При ней нет разницы в начислении очков за победу в основное время и вне его пределов (в любом случае по 2).

При трехочковой системе победа в основное время приносит 3 очка, в овертайме или по буллитам – 2.

Хоккей,Алексей Шевченко,
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