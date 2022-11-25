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4 часа назад

IIHF объявила выговор ФХР за нарушение этического кодекса

Матч ТВ

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила Федерации хоккея России (ФХР) выговор за нарушение этического кодекса IIHF.

IIHF объявила выговор ФХР за нарушение этического кодекса
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

Как отмечается в релизе международной организации, ФХР наказана за то, что была обязана бдительно следить за поведением команд и лиг, находящихся под ее юрисдикцией, но не сделала этого.

IIHF пришла к выводу, что Федерация хоккея России была обязана принять меры и четко урегулировать ситуацию клубами и в целом лигами, находящимися под ее юрисдикцией, чтобы закрепить принцип, согласно которому поддержка СВО приведет к нарушению этического кодекса.

Хоккей,
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