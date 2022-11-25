IIHF объявила выговор ФХР за нарушение этического кодекса

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила Федерации хоккея России (ФХР) выговор за нарушение этического кодекса IIHF.
Как отмечается в релизе международной организации, ФХР наказана за то, что была обязана бдительно следить за поведением команд и лиг, находящихся под ее юрисдикцией, но не сделала этого.
IIHF пришла к выводу, что Федерация хоккея России была обязана принять меры и четко урегулировать ситуацию клубами и в целом лигами, находящимися под ее юрисдикцией, чтобы закрепить принцип, согласно которому поддержка СВО приведет к нарушению этического кодекса.