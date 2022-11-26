Овечкин повторил личный рекорд по голевым передачам

Продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтон Кэпиталз" и "Калгари Флэймз". Встреча проходит на стадионе "Кэпитал Уан Арена" в Вашингтоне.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

После 15-й минуты третьего периода счет 3:0 в пользу столичных. На 8-й минуте встречи капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отдал результативную передачу на партнера по атаке Ти Джея О'Ши, который открыл счет. Эта передача стал для 37-летнего россиянина 16-й в карьере в играх с "Калгари".

По информации пресс-службы НХЛ, Овечкин повторил личный рекорд по количеству результативных пасов в матчах с командами Западной конференции. Другой командой, в матчах с которой Овечкин также сделал 16 ассистов, является "Анахайм Дакс".