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1 час назад

Овечкин повторил личный рекорд по голевым передачам в матчах с клубами Западной конференции НХЛ

Газета.Ru

Продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтон Кэпиталз" и "Калгари Флэймз". Встреча проходит на стадионе "Кэпитал Уан Арена" в Вашингтоне.

Овечкин повторил личный рекорд по голевым передачам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После 15-й минуты третьего периода счет 3:0 в пользу столичных. На 8-й минуте встречи капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отдал результативную передачу на партнера по атаке Ти Джея О'Ши, который открыл счет. Эта передача стал для 37-летнего россиянина 16-й в карьере в играх с "Калгари".

По информации пресс-службы НХЛ, Овечкин повторил личный рекорд по количеству результативных пасов в матчах с командами Западной конференции. Другой командой, в матчах с которой Овечкин также сделал 16 ассистов, является "Анахайм Дакс".

Ранее журналист ESPN Кристен Шилтон составила рейтинг силы команд НХЛ, в котором "Вашингтон Кэпиталз" занял 23-е место. Овечкин в текущем сезоне НХЛ провел 21 матч, забросил десять шайб и отдал девять результативных передач. Он продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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