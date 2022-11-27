41 сейв Георгиева помог «Колорадо» обыграть «Даллас»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Фото: NHL.COM NHL.COM

Шайбы в составе «лавин» забрасывали Натан Маккиннон, Джош Мэнсон, Драйден Хант и Эндрю Кольяно. Единственная шайба «звёзд» на счету Джо Павелски. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев совершил 41 сейв и стал первой звездой матча.