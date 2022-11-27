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35 минут назад

41 сейв Георгиева помог «Колорадо» одержать победу в матче с «Далласом»

Чемпионат.comиещё 1

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

41 сейв Георгиева помог «Колорадо» обыграть «Даллас»
Фото: NHL.COMNHL.COM

Шайбы в составе «лавин» забрасывали Натан Маккиннон, Джош Мэнсон, Драйден Хант и Эндрю Кольяно. Единственная шайба «звёзд» на счету Джо Павелски. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев совершил 41 сейв и стал первой звездой матча.

«Колорадо» дважды за неделю обыграл конкурента по дивизиону, и после 19 матчей «лавины» занимают пятое место в таблице Западной конференции. «Даллас» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче «звёзды» встретятся на выезде с «Сент-Луис Блюз» 29 ноября.

Хоккей,Джош Мэнсон,Эндрю Кольяно,Натан Маккиннон,Александр Георгиев,
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