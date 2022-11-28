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55 минут назад

Российский голкипер «Айлендерс» Сорокин признан третьей звездой недели в НХЛ

Матч ТВиещё 2

Российский вратарь «Нью Йорк Айлендерс» Илья Сорокин назван третьей звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс служба организации.

Сорокин признан третьей звездой недели в НХЛ
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

Сорокин провел три матча в регулярном чемпионате, в которых одержал три победы и оформил один шатаут. Всего 27 летний голкипер отразил 103 из 107 бросков по воротам.

Первой звездой недели стал форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон, забросивший шесть шайб и отдавший две результативные передачи в четырех матчах.

Второй звездой признан защитник «Виннипег Джетс» Джош Моррисси, у которого семь очков (3+4) в четырех играх недели.

Хоккей,Джош Моррисси,Илья Сорокин,
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