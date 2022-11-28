Сорокин признан третьей звездой недели в НХЛ

Российский вратарь «Нью Йорк Айлендерс» Илья Сорокин назван третьей звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс служба организации.
Сорокин провел три матча в регулярном чемпионате, в которых одержал три победы и оформил один шатаут. Всего 27 летний голкипер отразил 103 из 107 бросков по воротам.
Первой звездой недели стал форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон, забросивший шесть шайб и отдавший две результативные передачи в четырех матчах.
Второй звездой признан защитник «Виннипег Джетс» Джош Моррисси, у которого семь очков (3+4) в четырех играх недели.