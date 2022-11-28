Капризов установил новый личный рекорд в матче НХЛ

В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. На стадионе «Эксел Энерджи-центр» встречаются «Миннесота Уайлд» и «Аризона Койотс».

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Во втором периоде «Миннесота» ведёт со счётом 2:0. Уже на 9-й минуте российский форвард команды Кирилл Капризов открыл счёт.

Таким образом, российский нападающий продлил собственную результативную серию. Она теперь составляет девять матчей. Это новый личный рекорд Капризова.