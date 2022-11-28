Капризов установил новый личный рекорд в матче НХЛ

В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. На стадионе «Эксел Энерджи-центр» встречаются «Миннесота Уайлд» и «Аризона Койотс».
Во втором периоде «Миннесота» ведёт со счётом 2:0. Уже на 9-й минуте российский форвард команды Кирилл Капризов открыл счёт.
Таким образом, российский нападающий продлил собственную результативную серию. Она теперь составляет девять матчей. Это новый личный рекорд Капризова.
Отметим, что Кирилл также сделал результативную передачу в эпизоде со вторым голом. Россиянин сделал ассист уже в восьмом матче подряд. Он повторил клубный рекорд, принадлежавший Джиму Дауду.