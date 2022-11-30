Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в гостевых матчах

Встреча завершилась со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) в пользу «Вашингтона», в составе которого дубль оформил российский бомбардир Александр Овечкин (6-я и 12-я минуты). Также шайбы забросили Энтони Манта (15), Джон Карлсон (39) и Мартин Фегервары (56). В составе хозяев отличился Нильс Хегландер (14).

Овечкин в 403-й раз поразил ворота соперников в гостевых матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Это новый рекорд лиги, ранее он принадлежал Уэйну Гретцки (402). Всего в карьере Овечкин забросил 793 шайбы в 1298 матчах. Рекордсменом НХЛ по голам остается Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801).