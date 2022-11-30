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1 час назад

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в гостевых матчах НХЛ

Мир24иещё 37

Команда «Вашингтон Кэпиталз» одержала убедительную победу над «Ванкувер Кэнакс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает МИР 24.

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в гостевых матчах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча завершилась со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) в пользу «Вашингтона», в составе которого дубль оформил российский бомбардир Александр Овечкин (6-я и 12-я минуты). Также шайбы забросили Энтони Манта (15), Джон Карлсон (39) и Мартин Фегервары (56). В составе хозяев отличился Нильс Хегландер (14).

Овечкин в 403-й раз поразил ворота соперников в гостевых матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Это новый рекорд лиги, ранее он принадлежал Уэйну Гретцки (402). Всего в карьере Овечкин забросил 793 шайбы в 1298 матчах. Рекордсменом НХЛ по голам остается Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801).

Ранее Овечкин помог «Вашингтону» одолеть «Филадельфию» в матче НХЛ. Российский форвард отличился в овертайме.

Хоккей,Джон Карлсон,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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